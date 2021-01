Sestri: via i massi gettati dal mare nella Baia delle Favole

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Sono operativi da ieri i pontoni in Baia delle Favole che si stanno occupando del salpamento dei massi sulla battigia: le imbarcazioni recuperano i massi che erano sulla battigia alla rinfusa, pericolosi per la balneazione e li utilizzano per rinforzare i pennelli e il piede della spiaggia, insieme ai massi da cava.

L’intervento andrà avanti per tutto il mese di gennaio, condizioni del mare permettendo.

È prevista invece per l’inizio di aprile, meteo permettendo, la conclusione delle opere a terra che riguardano l’area dell’ex Ottagono (demolizioni, opere edili e ripascimento).