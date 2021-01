Sestri: “Non era un docente, ma un assistente tecnico”

Da Paola De Vincenzi, dirigente scolastica Istituto Natta Deambrosis riceviamo e pubblichiamo

In merito alla notizia diffusa in data odierna, nei vari comunicati stampa, la Dirigente Scolastica dell’IIS “G.Natta-G.V.Deambrosis” di Sestri Levante/Chiavari smentisce il fatto che la persona a cui si fa riferimento sia un docente, trattandosi di un assistente tecnico in servizio presso la scuola.

A tal riguardo, precisa inoltre che, a causa di un evidente stato di disagio personale e sociale, dopo i tentativi fatti per seguire e gestire il caso anche umano, si è reso necessario da parte della Dirigente Scolastica, per il perdurare di motivate ragioni di incompatibilità ambientale, allontanare dal servizio il dipendente.

Contestualmente si è provveduto a segnalare le condotte inadeguate dello stesso all’Ufficio Scolastico Regionale che, dopo aver esaminato l’intera istruttoria dirigenziale, ha proceduto, dal punto di vista amministrativo, per gli adempimenti di competenza istituzionale.