Sestri: gallerie di Sant’Anna, auto ribaltata; traffico interrotto

Incidente stradale ieri alle 22 circa lungo l’Aurelia nelle gallerie di Sant’Anna. Al momento non sono note dinamica e cause. Un’auto si è ribaltata e per estrarre il conducente dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari che hanno anche messo in sicurezza la vettura. Presente il 118 che ha inviato il paziente in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna più che altro per accertamenti. Il traffico, a quell’ora modesto, è stato interrotto il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla rimozione dell’auto.