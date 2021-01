Sestri: “Degrado in piazza Sant’Antonio, interpellanza”

Dai consiglieri comunali “Lega Liguria Salvini” di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza ad oggetto degrado piazza Sant’Antonio, pluriennale presenza di senza tetto

I sottoscritti consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Accertato che piazza sant’Antonio da anni è diventata il luogo in cui vivono alcuni senza tetto, i quali passano le loro giornate sulle panchine della piazza, su sistemazioni di fortuna e alcuni dei quali dormono sul sagrato della chiesa;

Accertato che dette persone da anni si comportano in maniera incivile, orinando sistematicamente nelle siepi della piazza nonostante la presenza di un bagno pubblico a pochi metri di distanza, sporcando la piazza e lasciando materiale di risulta ovunque;

Accertato che dette persone dispongono i loro effetti personali in vari angoli della piazza, nelbagno pubblico, negli spazi privati di almeno uno dei condomini presenti sulla piazza;

Accertato che questi individui risultano spesso ubriachi;

Considerato che nonostante il tempo trascorso, non risulta che siano stati indotti a cambiare stile di vita, o quantomeno a comportarsi civilmente;

Considerato che nel centro di Sestri Levante è presente un folto numero di barboni,mendicanti, alcolizzati, alcuni dei quali molesti e aggressivi, altri con notevoli problemi psichici;

Considerato che nell’ottica dell’amministrazione del territorio, l’attenzione per soggetti in evidente stato di debolezza non può disgiungersi dalla tutela di altri interessi egualmente degni di tutela, come quello al decoro della piazza, alla sicurezza delle persone, all’igiene;

Considerato che le persone che si trovino, per necessità, scelta, o entrambi i motivi a vivere per la strada, non per questo possono pretendere di accamparsi dove desiderano incuranti delle altrui esigenze;

Considerato che anche la presenza dei senzatetto va in qualche modo gestita, particolarmente quando gli stessi si dimostrino avversi al rispetto delle più elementari norme del vivere civile;

Considerato che gli interventi messi in atto in questi anni dal Comune di Sestri Levante, sisono rilevati del tutto inadatti a gestire questa situazione;

Considerato l’impatto negativo che queste forme di degrado hanno sull’immagine della città;

Considerato altresì le specifiche responsabilità del sindaco nella tutela dell’ordine pubblico,del riposo notturno e della sicurezza dei cittadini;8/12

INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA

Per sapere quali misure intendano adottare per restituire piazza sant’Antonio alla normalità,evitando che sia utilizzata come dormitorio e latrina a cielo aperto e allo stesso tempo quali programmi abbiano per migliorare la situazione dei senzatetto che ivi vivono e degli altri presenti in gran numero sul territorio comunale.