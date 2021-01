Sestri: danneggia porta della scuola, denunciato insegnante

A seguito di un danneggiamento della porta d’ingresso dell’Istituto Scolastico Superiore “Natta Deambrosis” ubicato in Sestri Levante avvenuto nei nel mese di ottobre 2020, i Carabinieri della locale Stazione, iniziavano una attività di indagine anche con l’ausilio delle immagini di video-sorveglianza dalle quali è stato possibile identificare il reo in un docente dello stesso istituto. L’insegnante, un uomo di 45 anni, era già stato segnalato all’Autorità Giudiziaria poiché nottetempo dormiva abusivamente nelle aule ed in una occasione aggrediva fisicamente una collaboratrice dell’Istituto, fatto che ha determinato la sospensione dal lavoro da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il danneggiamento della porta avveniva successivamente alla notifica del provvedimento della sospensione.