‘Santa’: “Protesta ambulanti, venuto meno il rispetto dei cittadini”

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

In relazione alla protesta di questa mattina da parte di alcuni ambulanti del mercato settimanale, l’Amministrazione precisa quanto segue:

Già nel gennaio 2020 gli ambulanti erano stati avvisati dei lavori pubblici in programma sulla viabilità e sui camminamenti pedonali di San Bernardo; in particolare il 14 febbraio 2020 si è tenuta una riunione con gli operatori, i progettisti, gli uffici comunali e i rappresentanti dell’Amministrazione, durante la quale erano stati illustrati gli interventi e gli step di lavorazione.



Da allora si era già iniziato a prospettare la ricollocazione dei 6/7 banchi interessati dai lavori iniziati nei giorni scorsi. Negli ultimi due mesi vi sono state altre riunioni con i rappresentanti degli ambulanti per cercare una soluzione condivisa che – da quanto abbiamo appreso questa mattina – non soddisfa una parte degli ambulanti.

A seguito di un incontro con il Sindaco e con l’Assessore al Commercio Costa, nel fine mattinata, questi, hanno in realtà avanzato obiezioni, non sulla soluzione temporanea ma su quella definitiva, ormai consolidata, del mercato settimanale, chiedendo una riassegnazione di tutte le concessioni e una ricompattazione dell’area mercato (obiettivo, quest’ultimo della ricompattazione, condivisibile ma non agevolmente raggiungibile).

L’Amministrazione comunale ha sempre dimostrato apertura e collaborazione con tutti. Con gli ambulanti, in particolare, è stato svolto un lavoro complesso per regolarizzare tutte le concessioni che, con un procedimento del 2017 (sospeso sino al 31 dicembre 2020 in base a una sopravvenuta normativa nazionale), proprio ieri sono state consegnate.

Dispiace aver riscontrato una situazione di frammentazione tra gli ambulanti, situazione che non rende agevole il dialogo e rende impossibile concertare le decisioni. Quanto accaduto questa mattina non può essere tollerato: arrecare disagi a cittadini, che per consentire il lavoro di persone provenienti da fuori città spostano i propri mezzi e sopportano modifiche alla viabilità, non è accettabile. Il rispetto prima di tutto.

In ogni caso l’esito dell’incontro odierno è stato positivo avendo tutti manifestato la disponibilità a ragionare insieme su una soluzione definitiva come già detto nell’incontro del febbraio scorso.