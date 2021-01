‘Santa’: mercato settimanale, contestati i nuovi spazi

Come era prevedibile, e annunciato lo scorso 22 dicembre da Levante News, questa mattina si sono verificati problemi al mercato settimanale di Santa Margherita Ligure. Il cantiere alla rotatoria di San Bernardo e la successiva definitiva sistemazione, hanno eliminato un fronte dove si posizionavano le bancarelle. Il Comune ha deciso di far slittare i banchi in direzione San Siro; proposta che gli ambulanti non volevano accettare adducendo la presenza di ostacoli che non permettevano di posizionare i banchi; in alternativa proponevano la sistemazione provvisoria sul lungomare, in attesa di un ritorno in corso Matteotti con una nuova ponderata e ininterrotta sistemazione dei banchi.

Stamattina si sono verificate accese discussioni; presenti carabinieri e polizia municipale

Foto di Alessandro Scannapieco