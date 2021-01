‘Santa’: Caversazio a Bruxelles, ad occuparsi di Europa

Il consigliere comunale di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio, inizia lunedì a Bruxelles un nuova interessante esperienza politica. Sarà assistente dell’eurodeputato Brando Benifei, capo delegazione del Partito Democratico. Per Caversazio un’occupazione che gli consente di approfondire la sua esperienza politica a livello europeo. All’occorrenza potrà portare a Bruxelles, attraverso Benifei che già in parte li conosce, i problemi del Tigullio. Per Santa Margherita un motivo di orgoglio.

Guglielmo Caversazio Foto di Franco Borlenghi