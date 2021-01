Riva Trigoso: un libro per completare il sagrato della chiesa

di Guido Ghersi

Domani, sabato 9 gennaio, alle ore 15,30, verrà presentato nella chiesa di Trigoso, Diocesi di Chiavari, il libro “Trigoso e la sua parrocchia: il cammino millenario della fede”.

Il volume, scritto dal professor Egidio Banti di Sarzana, collaboratore della pagina spezzina del quotidiano “Avvenire”, ripercorre la lunga storia di una parrocchia al confine tra due Diocesi diverse e per un certo tempo addirittura “contesa” tra le città di Genova e Brugnato, Diocesi alla quale il Sestrese era transitato nel lontano 1518 con la “permuta” ottenuta dal Vescovo Filippo Sauli. Nel 1959, fatti coincidere i confini dell’ormai unificata diocesi spezzina con quella della provincia, Trigoso passò poi a Chiavari, ma parte del suo antico archivio è rimasto conservata

a Sarzana a cui Egidio Banti ha potuto attingere per il suo lavoro.

Il libro è stato promosso dal “Circolo Acli” di Trigoso ed il ricavato, a libera offerta, andrà per completare il nuovo sagrato della chiesa.