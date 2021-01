Rezzoaglio: salvato istrice stremato a causa della neve

Radio Aldebaran ha dato notizia di un singolare soccorso. A Rezzoaglio questo pomeriggio alcuni automobilisti hanno notato un istrice in evidente difficoltà sul margine della strada che, a loro giudizio, voleva attraversare la carreggiata. Avvolto l’animale in una coperta, i soccorritori l’hanno portato dall’altra parte della strada. Ma l’animale, apparso infreddolito ed esausto non si è mosso. Sono così stati allertati i soccorsi.

In altre zone innevate, sono stati tratti in salvo anche cervi incapaci di muoversi nella neve troppo alta e stremati anche dalla mancanza di cibo.