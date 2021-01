Riaprirà a breve lo storico Bar Peragallo in via Roma a Recco. Terminati i lavori di tinteggiatura e completato il nuovo arredamento, il locale offrirà i servizi di bar, tavola calda e tavola fredda. Il nuovo titolare, Farid Ghulam, 35 anni, ha deciso di mantenere il nome dei fratelli Titti e Pino Peragallo, che lo gestirono per moltissimi anni. Farid, originario del Pakistan, in Italia dall’età di 7 anni, ha lavorato per 19 anni nel settore della ristorazione e dell’hotellerie.