RASSEGNA STAMPA. Rapallo, la ricostruzione della diga

Oggi, venerdì 8 gennaio, auguri a Massimo. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: soprannome (appellativo scherzoso, ironicoi o benevolo imposto a una persona di conseguenza di certe caratteristiche fisiche o qualità o attitudini). Proverbi: “Il male del minchion nessuno lo medica”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: la ricostruzione della diga al porto Carlo Riva (Ampio servizio anche su Repubblica). Emergenza covid: “In aumento i ricoveri; calano i focolai in Rsa”; “Mille operatori vaccinati”; Covid scuola: “Elementari e medie primo giorno in aula dopo le vacanze”. Covid economia: “Lavorare così? Pesante e destabilizzante”; “A Camogli: ‘Chiudiamo il Caffé del Teatro. Non è una resa, ripartiremo’”; “Stop con il caos di due giorni; ristoratori, a Rapallo scatta la protesta”

Moneglia: isolati dalla frana. Riva Trigoso: dalla Croce Rossa alimenti per i frati. Sestri Levante: oggi ultimo giorno per il bando affitti. Lavagna: messa in sicurezza di via Barattina. Chiavari: nuovi lampioni in piazza Matteotti. “Il Premio online Città di Chiavari è un successo. Chiavari: medico negazionista denunciato dai suoi colleghi.

Rapallo: il decesso di Edoardo Carlevaro. Santa Margherita Ligure: nuovo fondo a sostegno famiglie.