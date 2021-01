Rapallo: porto, occhi puntati sui lavori migliorativi

Ieri nel corso di una conferenza stampa, al Bristol di Rapallo, è stato fatto il punto sulla ricostruzione della diga foranea a protezione del porto Riva e del litorale, chiarendo che i lavori sono totalmente a carico di privati.

Esaurite le curiosità sulla diga, restano quelle legate all’ammodernamento della struttura portuale e servizi per essere più competitiva sul mercato internazionale; in particolare sulla vicina Costa Azzurra, ma anche sulla sempre più agguerrita portualità diportistica di Genova e del Ponente ligure.

Intanto sembra esclusa la costruzione di una pista per l’atterraggio degli elicotteri; ci si servirebbe, con un veloce trasferimento via mare, su quella programmata sulla punta della diga foranea. Quasi certa la realizzazione di una spa, indispensabile per chi arriva da una crociera; ci sarà un ristorante, bar e negozi rinnovati.

Non è certa l’istituzione di una passeggiata lunga 500 metri sulla diga foranea pur protetta da un piede rafforzato larga 15 metri; l’esempio di quelle di altre cittadine del Levante inducono alla prudenza.

Intanto martedì 26 la firma sull’atto supplettivo porrà fine alla parte burocratica; subito dopo potrà essere installato il cantiere e prendere il via ai lavori autorizzati dalla conferenza dei servizi deliberante un anno fa, il 17 gennaio 2020.