Rapallo: la morte di Edoardo Carlevaro già consigliere comunale e giornalista

Si svolgono oggi alle 15, in forma privata, nella chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo i funerali di Edoardo Carlevaro, 85 anni. Lo piangono i quattro figli tra cui i colleghi giornalisti Alessandro (Ansa Genova) e Cristina (Reuters Milano).

E apprezzato e noto giornalista era stato Edoardo; un precursore che negli anni Sessanta si era dotato di una cinepresa (con pellicola) e confezionava servizi per la Rai in cui svolgeva il ruolo di giornalista, operatore, montatore. Si era poi trasferito alla Tv Svizzera, allora molto ascoltata anche nel Nord Italia, dove oltre confezionare le notizie svolgeva il compito di mezzobusto e all’occorrenza di inviato in Italia.

Negli anni Settanta era stato anche consigliere comunale a Rapallo per il Pli; nella contrastata vicenda del porto Carlo Riva aveva dato il suo voto positivo; ricordava con piacere un particolare: avere proposto e scelto l’acquisto e la sistemazione dei lampioni che ancora oggi costituiscono un prezioso arredo urbano sugli argini del Boate. Amava San Michele in cui era tornato a vivere.

Alla famiglia Carlevaro e ai colleghi Alessandro e Cristina, le sentire condoglianze della redazione di Levante News.