Parco dell’Aveto: “Lago Cuore di Ghiaccio”

Da Sophie Lamour riceviamo e pubblichiamo

Il parco dell’Aveto è uno scrigno pieno di tesori al suo interno: basta armarsi di voglia di scoprire, 1scarpe e abbigliamento adeguato.

In una stagione triste in cui il lockdown imperversa, questi luoghi vi ci ricordano che il mondo è pieno di magia è più che mai la Liguria sorprende per la ricchezza di luoghi fatati grazie alle copiose nevicate cadute durante le feste.

Da qui parte l’idea di Sophie Lamour artista camaleontica appassionata di fiabe e leggende, in collaborazione con lo studio fotografico Daruma Photo, per raccontare la bellezza fatata dell’Aveto da un nuovo punto di vista.

“Tutti abbiamo bisogno di fiabe e magia in questo periodo così oscuro è pieno di incertezze: la fiaba ci affascina e ci rassicura perché è sempre a lieto fine” dichiara Sophie.

Per questa ragione l’artista ha pensato di andare alla ricerca di nuovi modi di vedere la natura insieme a racconti fiabeschi.

Il motivo per cui questo progetto è nato è per incuriosire e fare sognare le persone che si imbattono nelle immagini e nei video attraverso i social: per cui un giorno potranno andare a visitare le bellezze liguri e tranne esperienze indimenticabili.

Il primo episodio si chiama “il Lago cuore di ghiaccio”: perché il grande freddo e le nevicate di questi giorni hanno ghiacciato il lago che si trova al Passo del Bocco formando un cuore naturale.

Quasi a presagire che la natura sarà per sempre la nostra casa e pertanto ci proteggerà come fa con gli animali durante l’inverno, con il suo grande cuore.