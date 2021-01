Moneglia: interruzione traffico per Sestri, gli orari

Proseguono i lavori per il nuovo impianto di illuminazione nelle ex gallerie ferroviarie tra Moneglia e Riva Trigoso nel tratto compreso tra via Dante e Vallegrande.

Ciò comporta l’interruzione del traffico da lunedì 11 gennaio a sabato 6 febbraio.

Dal lunedì al venerdì: dalle 9.20 alle 17.20 e dalle 21.20 alle 1.20

Sabato: dalle 9.20 alle 17.20 e dalle 21.20 alle 5.20 della mattina successiva.

Domenica: dalle 21.20 alla 1.20.

L’ordinanza a firma di Marco Barbieri, responsabile della polizia urbana è pubblicata sul sito del Comune.