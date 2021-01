“Liguria in zona gialla fino a domenica 17; scuole, un rinvio”

La Liguria, viste le precedenti “istruzioni” sarà in zona arancione domani e dopo. Poi avrebbe dovuto tornare zona gialla fino a venerdì 15. Ora il governatore Toti annuncia, dopo avere parlato col ministro Speranza, che la Liguria resterà zona gialla anche durante il fine settimana di sabato 16 e domenica 17.

Questo potrà dare un po’ di respiro ai pubblici esercizi e nulla più. Speranza deve dire con chiarezza se le restrizioni servono o non incidono minimamente sui contagi. Senza paragonarci continuamente su ciò che fanno gli altri stati, probabilmente puntualissini a distribuire bonus e indennizzi.

Intanto “precauzionalmente al fine di non peggiorare una situazione ancora fragile e instabile circa la diffusione del Covid, uniformandoci alle Regioni che ci circondano, abbiamo deciso che da lunedì 11, e per una settimana, gli studenti delle scuole secondarie superiori non rientreranno ancora in aula ma proseguiranno nella modalità della didattica a distanza”.