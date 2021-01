Cavi: smottamento in via Romana, strada chiusa

Dalla pagina facebook del Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

A seguito di una frana avvenuta poche ore fa in Via Romana, nello specifico, direzione ponente 30 metri prima del civico 76, si comunica che precauzionalmente la strada resterà chiusa fino a nuovo aggiornamento. Nella mattinata di domani il personale degli uffici tecnici competenti effettuerà un sopralluogo in loco, al fine di verificarne la pericolosità e valutare la riapertura, almeno parziale, della stessa”. Si ricorda che anche l’accesso a Via Tigula da Via Modena risulta essere momentaneamente interdetto per piccolo smottamento.