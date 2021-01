Camogli: nuovi interventi di manutenzione straordinaria

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Con il nuovo anno, sono partiti i primi interventi di manutenzione del territorio: ultimata la pulitura completa delle cunette di Via Molfino, con lo sgombero dal materiale terroso franato, e avviato un intervento di canalizzazione delle acque in Via Lagno, con lo scopo di migliorarne la percorribilità in sicurezza.

Proseguono i lavori per il ripristino di porzioni di muri della viabilità comunale crollati: a breve, ne inizieranno di nuovi, in Via San Rocco e in Via di Mezzo. Al via anche alcuni interventi manutentivi al manto di asfalto di aree localizzate lungo Via Cuneo e Via Figari.

Infine, proseguono i monitoraggi delle alberature dei principali viali e piazze comunali.