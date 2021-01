Val di Vara sommersa dalla neve, l’impegno della Provincia

Dall’ufficio stampa della Provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo una comunicazione del Presidente Pierluigi Peracchini sulla situazione in Val di Vara

“Prosegue senza sosta il lavoro dei tecnici della Provincia nell’entroterra spezzino, dove le nostre squadre stanno lavorando per riuscire a tenere aperte, sgombrandole dalla neve, le strade di accesso ai comuni della Val di Vara.

Invitiamo tutti alla massima prudenza, ad impegnare la rete viaria soltanto per necessità inderogabili e a rispettare tutte le norme di sicurezza previste. Le squadre attivate in queste ore resteranno comunque operative anche nei prossimi giorni in vista di un peggioramento annunciato per il fine settimana. L’Amministrazione Provinciale sta garantendo ogni risorsa in supporto ai Comuni spezzini interessati da questa problematica”.