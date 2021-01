Sesta Godano: ‘pioggia’ di interventi sul territorio

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Sesta Godano, in Val di Vara, guidata dal sindaco l’ing. Marco Traversone, dalla metà del dicembre ad oggi, ha appaltato ben 17 interventi sul territorio per un valore totale che supera gli 830 mila euro.

Ecco i lavori con i relativi importi: progetto per la costruzione di un rifugio sul Monte Gottero 150 mila euro; messa in sicurezza del Torrente Mangia 120 mila euro e per i lavori per la strada in frazione Godano 120 mila euro; sul Torrente Gottero a Ponte Boera per 100 mila euro; per la strada che porta in frazione Antessio 90 mila euro; per la messa in sicurezza della strada per la frazione Rio-Groppo 53 mila euro; per la riqualificazione della pavimentazione pedonale del borgo di Bergassana 35 mila euro ed infine il Comune ha stanziato 11 mila euro per potenziare la pubblica illuminazione di Via Roma.