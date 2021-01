‘Santa’: “Addio all’ex consigliere comunale Giannini”

Dall’ufficio stampa “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Quando viene a mancare una persona come Gianluigi Giannini, non solo i familiari, cui vanno le nostre più sentite condoglianze, ma la città intera perde qualcosa di importante, di insostituibile, tanto che viene spontaneo fermarsi per rivolgerle un pensiero.

Ti ricorderemo sempre, non solo per l’impegno politico che ti ha visto in Consiglio comunale nel gruppo del Partito Socialista Italiano ma, soprattutto, perchè sei una persona per bene e ci hai lasciato troppo, troppo presto.

La terra ti sia lieve, Giangi, ci mancherai.

Gli amici di Progetto Santa Insieme con Voi