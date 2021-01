Le domande si possono presentare fino alle ore 12 di lunedì 1 marzo; l’udienza il giorno successivo alle 15. L’Istituto Clotilde Olivari di Ruta, pignorato, è stato messo all’asta assieme a due lotti di terreno. L’offerta minima è di 704.250 euro; la cauzione pari al 10 per cento dell’offerta. L’edificio, ex istituto scolastico e religioso, si trova a Ruta in via Romana, strada a monte della via Aurelia.