Era un albergo dove soggiornò Friedrich Nietzche. Negli anni Ottanta oggetto di una contestata eredità tra la diocesi e il Comune di Camogli. Poi questo storico edificio fu trasformato in appartamenti e assegnato ad Arte per la gestione. Si trova a Ruta in piazza Gaggini. Arte, non effettuando manutenzione, lo sta riducendo in condizioni vergognose.