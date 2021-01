Saranno mareggiate di “inaudita violenza” o lavori eseguiti in modalità diverse da quelle richieste in prossimità del litorale? Dai cittadini arrivano i mugugni per i percorsi pedonali transennati a causa della presenza di detriti. Alcuni dovuti al distacco di lastre o pietre fissate in maniera inidonea alla zona. In conclusione ci si chiede se fosse possibile chiedere ad Iren una soluzione definitiva che non richieda più spese che alla fine gravano sulla bolletta degli utenti.