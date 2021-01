RASSEGNA STAMPA. Asl 4, due decessi per covid in 24 ore

Oggi, giovedì 7 gennaio, auguri a Raimondo. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: contrasto (ostacolo, impedimento, reciproca opposizione, disaccordo, conflitto, contesa, discordia, opposizione, contrapposizione; componimento in versi, totalmente o parzialmente dialogato, caratteristico della letteratura latina; riferito ad un effetto particolare di colori; in fotografia la proprietà che ha un’immagine di far apparire le differenze; di mezzi usati in radiologia). Proverbi: “Pace tra suocera e nuora, dura quanto la neve marzola”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Due decessi in 24 ore; 78 i ricoveri, in calo in intensiva”; “Il vaccino anticovid non deve fermarsi”. Commercio: “Vendite boom per abiti comodi”; “In fila a comprare dolci per la calza della Befana”. Traferimenti: “In calo durante le feste natalizie, eccezioni Lumarzo e Rezzoaglio”; “Top spostamenti in Val d’Aveto, effetto seconde case” (Commento: in realtà per la presenza di neve che ha spinto molte persone a una rapida gita in vallata) . “Sulla neve nonostante il covid, 4.000 euro di sanzioni in Fontanabuona”.

Lavagna: aggredisce poliziotto. Chiavari: Natale di luci, la città corre per vincere. Chiavari: Spid alle Poste con prenotazione. Chiavari: “Con la pioggia la novità graupel, manto di neve tonda. Chiavari: ottima prospettiva per la Hi -Lrex. Chiavari: Controcorrente orchestra, il debutto con Bach Sons. Chiavari: Bocconcelli da domani con il Bandolo Social.

Rapallo: presenta denuncia contro il premier. Rapallo: nuova diga e nuova società, oggi la presentazione. Santa Margherita Ligure: addio a Giannini capogruppo degli alpini. Santa Margherita Ligure: passerella pedonale a Paraggi, nuova tecnica.

Camogli: il tour degli organi col maestro Fabrizio Fancello. Recco: morto Ettore Aprile.