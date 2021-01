Rapallo: presentazione porto, sfilata di autorità

Da Andrea Carannante, Comitato difendi Rapallo, riceviamo e pubblichiamo (Ricordiamo che la conferenza stampa verteva sulla ricostruzione della diga di cui alla ventina di giornalisti presenti, sono stati forniti tutti dettagli)

Ci aspettavamo una conferenza stampa per capire meglio le dinamiche della ricostruzione del porto di Rapallo e ci siamo trovati in una sfilata di politici di tutti i livelli.

Una vera e propria operazione di propaganda che ha chiarito ben poco ciò che i cittadini chiedono da tempo ma ci ha mostrato quanto interesse gira intorno a questa operazione.

Una sfilata di autorità che neppure il 2 giugno, festa della repubblica siamo riusciti ad assistere.

Tutti questi rappresentanti del popolo pronti a “concedere” un bene pubblico, senza un piano per i posti di lavoro, senza una prospettiva urbanistica che garantisca come in molte località a noi vicine (Cannes, Saint Tropez ad esempio) una continuità fra la città e il porto, senza garantire un piano per il collegamento fra le attività cittadine e l’indotto portuale.

Ovviamente come accade a Rapallo senza voci discordanti, senza domande critiche, perchè quando una forza imprenditoriale e politica di questo calibro fanno unione nessuno si azzarda neppure a ipotizzare una valutazione alternativa.

Benvenuti quindi a Rapallo la città in cui la rapallizzazione è inarrestabile, benvenuti nella città dove il compromesso storico non è mai servito, in questo paese il vero collante che unisce lor signori lo conosciamo da 50 anni e si chiama cemento.

Quel cemento di cui non ne hanno mai abbastanza, quel cemento che ha trasformato una città turistica a vocazione balneare in un agglomerato di seconde case, senza parcheggi, senza spiagge e con il mare inquinato.

La storia si ripete