Rapallo: “Porto, stiamo scrivendo una pagina di storia” (3)

A 800 giorni dal 29 ottobre 2018, data in cui una tremenda mareggiata si è abbattuta sulle coste del Tigullio provocando ingenti danni, Rapallo si appresta a ripartire scrivendo una pagina importante della sua storia.

Stamane, presso le sale dell’hotel Bristol, viene presentato per la prima volta alla stampa il progetto di ricostruzione del porto turistico cittadino.

Sono intervenuti il sindaco Carlo Bagnasco, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e Davide Bizzi (Bizzi&Partners, la società ausiliaria che farà da garante alla realizzazione delle opere).

“La pratica è senza dubbio la più complessa che l’amministrazione comunale abbia affrontato tra il primo e il secondo quinquennio di mandato – evidenzia il sindaco Carlo Bagnasco – Ho trovato da subito nel dott. Davide Bizzi, imprenditore a capo della Bizzi&Partners, un professionista serio e desideroso di procedere quanto prima con la

ricostruzione del porto e di investire nella nostra città, in cui ha individuato grandi potenzialità e competitività su più fronti. Oltre alla parte imprenditoriale, ringrazio i legali e gli uffici del Comune che hanno seguito alacremente la pratica, la Capitaneria di Porto, la maggioranza consiliare che mi ha supportato nel seguire questo iter particolarmente complesso e Regione Liguria, che ha dato grande supporto per portare avanti l’iter nonostante il momento particolarmente difficile”.

Prosegue il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti :

“Oggi è una giornata importante in cui si celebrano alcune parole chiave fondamentali per il microcosmo di Rapallo che devono ispirare il futuro del nostro territorio, nonostante siamo in mezzo ad una pandemia e a un’imponente campagna vaccinale. Noi qui oggi programmiamo un pezzo importante del futuro di Regione Liguria, attraverso una fondamentale collaborazione tra pubblico e privato, come è già avvenuto ad esempio per il ponte San Giorgio. Oggi qui utilizziamo fondi di protezione civile per mettere in sicurezza un pezzo molto significativo di Regione Liguria, infatti festeggiamo l’avvio di una diga che fa parte dei progetti di protezione civile del nostro territorio e la partenza di importanti lavori nello specchio acqueo del Tigullio. Partiamo con il primo lotto, per riaprire le vie d’acqua dei traghetti verso il Molo Duca degli Abruzzi e con il dragaggio del golfo, che arrivano dopo il recupero della strada di Portofino e del porto di Santa Margherita.

Seconda parola chiave che dobbiamo celebrare è: coraggio. Noi siamo una classe dirigente che non aveva mai affrontato le sfide imposte dal Covid e la responsabilità di decidere il futuro dell’Italia. Altre classi dirigenti si sono forgiate al tempo della guerra, per noi è la prima volta in cui siamo davvero alle prese con scelte importanti. Oggi ci siamo assunti delle responsabilità e lo dobbiamo fare sempre di più. E’ questa la chiave per uscire da questo

momento. Servono scelte utili per il nostro territorio, perché il paese si cambia con azioni vere. E questo è chiamato a fare una classe dirigente costituita da sindaci e amministratori.

Un momento importante che passa anche attraverso quelle che possono sembrare prove minori ma che minori non sono, tipo il porto di Rapallo che delinea una visione che si può portare avanti attraverso il Recovery fund. Non dimentichiamo che il porto Carlo Riva è un pezzo di storia della nautica di questo paese, quando i motoscafi rappresentavano il futuro e

l’Italia dominava l’economia. Ripartiamo da un imprenditore che ha avuto coraggio di farlo e ripartiamo da un pezzo di costa fondamentale per la visione che abbiamo della Liguria. Nello specchio acqueo in cui si va ad intervenire ci saranno barche costruite in Liguria e tutto quello che serve per creare un collegamento con il turismo che deve regalare esperienze tutto l’anno. Ripartiamo con infrastrutture strategiche e con una visione uniforme perseguita da Bordighera fino a Spezia dove stiamo lavorando per cambiare i connotati a una città cambiata molto.

Oggi viene messo un piccolo ma importante tassello di questo percorso che andrà in fondo se sapremo usare e fare esperienza di tre parole: visione del futuro, coraggio di fare le cose e visione di una modello del territorio e sviluppo del paese. Oggi tutto questo si sintetizza nel plastico che abbiamo davanti”.

Bizzi & Partners è una società attiva nell’investimento e nella gestione di progetti di sviluppo immobiliare, che ha maturato una significativa esperienza internazionale in operazioni di medie e grandi dimensioni con oltre tre milioni di metri quadrati di attività nello sviluppo, nel trading e nel frazionamento di beni in tutte le asset class immobiliari, con specifico focus al mercato residenziale.

La società negli anni ha saputo diversificare la propria attività per il tramite di società operative che le hanno permesso di espandere il proprio know-how a diversi servizi della filiera immobiliare, dalla progettazione architettonica alla costruzione, assicurandole quindi un pieno controllo di tutti i progetti sotto la propria gestione.

Attualmente il gruppo Bizzi & Partners è attivo prevalentemente in Italia e negli Stati Uniti e mantiene basi operative in Brasile e nei Paesi Baltici (Tallinn, Estonia) da cui monitora le opportunità di investimento e gestione sui mercati esteri.

Negli Stati Uniti il Gruppo ha completato ambiziosi progetti immobiliari a partire dal 2006, in particolare a New York (400 Fifth Ave, The Leonard, 565 Broome, 125 Greenwich) e in Florida (Eighty Seven Park a Miami e New River Central a Fort Lauderdale). In Italia riveste invece una particolare importanza l’esperienza del progetto Milanosesto. Il gruppo dal 2010 si è infatti occupato dello sviluppo del master plan delle aree ex Falck, portando a compimento il complicato iter autorizzativo e realizzando la più importante opera di bonifica di suoli relativa ad un sito d’interesse nazionale, effettuata interamente da un soggetto privato

Con specifico riferimento al mercato italiano il gruppo è attualmente coinvolto in numerose iniziative tra le quali:

– la ricostruzione del Porto Turistico Internazionale “Carlo Riva” di Rapallo

– la riconversione in residenze esclusive dell’ex hotel Angst di Bordighera;

– la riqualificazione dell’hotel Vienna di Riccione;

– la valorizzazione e il frazionamento di immobili iconici ad uso residenziale nel centro di Milano.

Porto Turistico Internazionale “Carlo Riva” di Rapallo: presentato il progetto per la ricostruzione della diga foranea

– Illustrato oggi il piano di messa in sicurezza dell’area portuale in una conferenza stampa con il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l’amministratore delegato di Bizzi & Partners, Davide Bizzi;

– Il progetto è focalizzato sulla realizzazione della nuova diga foranea a difesa in primis dell’abitato di Rapallo ed in via subordinata delle strutture diportistiche adiacenti che, come noto, sono state distrutte dalla violenta mareggiata che nell’ottobre del 2018 ha colpito l’intero litorale ligure;

– L’opera di difesa, i cui lavori ammontano a ben oltre 20 milioni di euro, saranno finanziati dallo sponsor Bizzi & Partners che curerà inoltre la gestione dell’intera fase realizzativa con l’obiettivo del loro completamento e collaudo entro maggio 2022;

– I lavori coinvolgeranno mediamente 40 professionalità direttamente impiegate sul progetto, oltre a circa 100 lavoratori dell’indotto.

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del progetto di messa in sicurezza del Porto Turistico Internazionale “Carlo Riva” di Rapallo, focalizzato sulla realizzazione della nuova diga foranea, alla presenza del sindaco Carlo Bagnasco, del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e dell’amministratore delegato di Bizzi & Partners, Davide Bizzi.

Il progetto ha l’obiettivo prioritario della messa in sicurezza dell’abitato di Rapallo, una tra le più belle ma anche maggiormente vulnerabili località della costa ligure, ed è focalizzato sulla ricostruzione e potenziamento della diga foranea, in particolare della sezione denominata “Molo Sud” che costituirà il bastione di difesa dagli eventi meteomarini avversi. In via subordinata, l’opera riguarderà altresì la ricostruzione del Porto Turistico Internazionale “Carlo Riva” con l’obiettivo della sua piena riattivazione e le conseguenti ricadute economiche sul territorio.

Il piano di messa in sicurezza prevede l’estensione totale della scogliera di circa 45 metri, che alla conclusione dei lavori presenterà una lunghezza complessiva di 500 metri. Il muro paraonde, fondamentale per proteggere l’abitato cittadino, avrà un’altezza di 7 metri per un’estensione di 380 metri. Per procedere con i lavori si prevede una significativa fornitura di materiali, quali 170mila tonnellate di massi naturali per la scogliera e 41mila tonnellate per i salpamenti. Saranno tre i mezzi navali impiegati in media, grazie ai quali sarà possibile procedere in rapidità e in sicurezza per la realizzazione delle costruzioni. I lavori coinvolgeranno in media 40 lavoratori direttamente impiegati nel corso dei lavori in cantiere, oltre a 100 professionisti dell’indotto, tra marinai e trasportatori.

Nell’ambito dell’operazione di partenariato tra pubblico e privato prevista, Bizzi & Partners, nel proprio ruolo di garante e operatore ausiliario del concessionario, assicurerà il finanziamento dei lavori di cui gestirà la fase esecutiva fino all’avvenuto collaudo degli stessi. Il completamento dei lavori, incluso il collaudo, è previsto per il mese di maggio 2022. Le opere di difesa comporteranno un fabbisogno finanziario di ben oltre 20 milioni di euro, al netto dei lavori di ricostruzione del Porto Turistico Internazionale Carlo Riva, interamente finanziati con capitale privato senza il ricorso a fondi pubblici.

