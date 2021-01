Rapallo: “Porto, quando il pubblico dà fiducia al privato” (6)

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci, presidente IV Commissione regionale – Territorio e Ambiente, riceviamo e pubblichiamo

“A Rapallo tra il 1971 e il 1975 un imprenditore illuminato, l’ingegnere Carlo Riva, ebbe l’intuizione di costruire il primo porticciolo turistico privato in Italia, diventato poi nel tempo una delle più prestigiose marine del Mediterraneo. Oggi, cinquant’anni dopo, in un mondo completamente cambiato, a livello economico, sociale e climatico, osserviamo l’inizio di un nuovo percorso di sviluppo di quell’approdo profondamente ferito dalla mareggiata del 29 ottobre 2018, un giorno che i rapallesi ricorderanno per sempre.

Ma oggi è un giorno in cui i tristi ricordi sono sopraffatti dalla fiducia, la fiducia per un progetto che tutti noi ci auguriamo permetterà a Rapallo di riavere un porto attrattivo e integrato nella città: il “Carlo Riva” è fondamentale in termini di occupazione, indispensabile come motore economico e turistico per l’intera comunità, imprescindibile nella sua funzione di protezione dell’abitato e degli esercizi commerciali.

Quando le Istituzioni pubbliche funzionano e hanno una visione a lungo termine, imprenditori come Davide Bizzi sono più invogliati ad investire risorse. Ecco, se a 63 anni ho deciso di candidarmi come consigliere regionale nella squadra del Presidente Toti è proprio perché in lui ho percepito l’impulso di chi vuole andare avanti e non indietro, proiettando la Liguria nel futuro al pari con le altre grandi regioni Europee. E questo sviluppo non può prescindere, a mio avviso, dalle opere, dalle infrastrutture, da tutto quanto può stimolare e creare occupazione per dare una prospettiva “ligure” a chi è nato qui e qui vuole rimanere a vivere e lavorare.

I dieci milioni di euro che grazie alla Regione Liguria andranno a mettere in sicurezza il golfo di Rapallo testimoniano questo circolo virtuoso, certamente più produttivo degli improbabili bonus a cui, purtroppo, ci stiamo abituando.

Nel ruolo di presidente della IV Commissione – Territorio e Ambiente – assicuro che ci sarà la massima attenzione per un intervento che, nei prossimi anni, potrà davvero cambiare il volto della città garantendo un’occasione unica di progresso”.