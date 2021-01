Rapallo: il senatore Gasparri ha incontrato i balneari

Questo pomeriggio il senatore Maurizio Gasparri ha incontrato i balneari di Rapallo e Zoagli. Tema la “proroga tecnica” per covid delle concessioni che i sindaci del Tigullio orientale hanno stabilito in un anno e quelli del Tigullio occidentale avrebbero stabilito in due anni come desidererebbe la Procura di Genova che guarda alla normativa europea (con gare per l’assegnazione) e non al decreto Centinaio che prevede proroghe fino al 2033. Gasparri nei giorni scorsi era stato durissimo nei confronti della Procura.

Maurizio Gasparri questa mattina con Carlo Bagnasco (Foto Consuelo Pallavicini)