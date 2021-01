Rapallo: i numeri della nuova diga a prova di maremoto

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Martedì 26 la firma definitiva sull’atto suppletivo, la convenzione tra Comune e la “Bizzi & Partners” garante della società che gestisce il porto Carlo Riva. Nei giorni successivi l’apertura del cantiere e l’inizio dei lavori per ricostruire la diga a protezione del porto e del litorale.

Durante la conferenza stampa del sindaco Carlo Bagnasco, dell’imprenditore Davide Bizzi e del governatore della Regione Giovanni Toti, tenutasi al Grand Hotel Bristol, il direttore dei lavori ingegner Andrea Deprati spiega che la futura diga è stata progettata per resistere ad una mareggiata ancora più potente di quella eccezionale del 29-30 ottobre 2018. Diga lunga 500 metri, alta 7 e protetta da una scogliera larga 15 metri costituita da 1.600 tetrapodi da 20 tonnellate l’uno e da 170.000 tonnellate di scogli. Materiale che arriverà via mare per non creare problemi al traffico. Fine lavori previsto nel maggio 2022. Il cantiere avrà una manodopera formata da 40/50 persone con un indotto di un centinaio. I lavori saranno eseguiti da una Ati, associazione temporanea di imprese, formata da Sales e Savarese Costruzioni.

Carlo Bagnasco, Giovanni Toti, Davide Bizzi