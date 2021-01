Rapallo bizzi

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Quello tra Davide Bizzi e il porto Carlo Riva non è stato un colpo di fulmine. L’imprenditore, che non ama fare passerelle, durante la conferenza stampa ha ammesso che più volte è stato tentato di “mollare” il proposito di occuparsene. Per arrivare alla firma dell’atto suppletivo è occorso un anno.

Bizzi ha sottolineato che ha apprezzato il dialogo con Comune e Regione nel rispetto rigoroso e trasparente delle regole. Regione per cui ha già lavorato a Bordighera e La Spezia. Bizzi ha ringraziato gli avvocati che hanno seguito la complessa trattativa: Salvatore Sanzo per la “Bizzi & Partenrs”, Sergio Carbone e Luigi Cocchi per il Comune di Rapallo (tutti e tre presenti in sala). Ha ringraziato anche le famiglie Riva e D’Asta (eredi di Carlo Riva ndr) e le Assicurazioni Generali.

Ha ricordato che la diga che protegge anche il litorale, è realizzata con capitali privati e che le ditte che lavoreranno alla ricostruzione sono state selezionale attraverso una gara. Ha accennato a lavori per meglio integrare il porto alla città. Si è detto lieto che la ricostruzione della diga susciti tanto interesse come dimostrano le presenze alla conferenza stampa.