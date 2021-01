Oggi zona gialla, ma è vietato abbandonare la Liguria

Ieri zona rossa, oggi e domani gialla, poi sabato e domenica arancione. Con quale criterio vengono decisi i colori? Con quali parametri? Immaginiamo il ministro Speranza con la mascherina e gli occhi bendati (praticamente irriconoscibile) estrarre bigliettini colorati da un bussolotto e in base a questo decidere le zone, giorno dopo giorno.

Comunque dopo i giorni gialli dal 7 al 15 gennaio (salvo il 9 e 10 arancioni) ascolteremo politici e virologi giustificare i nuovi contagi con presunti assembramenti.

Ricordate, tra le norme dei giorni gialli il divieto di superare i confini regionali.

Tensione e polemiche crescenti per la riapertura delle scuole e il mancato arrivo dei “ristori” (indennizzi). Speriamo che il modello “golpe Usa” non abbia imitatori in Italia.