Fotografia: dai monti verso il mare, lo scatto vincitore di “Cacciatori di Tramonti”

Dall’associazione sportiva Mangia Trekking riceviamo e pubblichiamo

Con una bella fotografia dalle montagne dell’Appennino scattata puntando verso il mar Ligure, l’alpinista emiliana Gabriella Sanviti ha vinto il concorso fotografico denominato “Cacciatori di Tramonti”. Si è trattato della prima edizione, di una iniziativa sviluppata nell’ambito del progetto Parchi del mare, delle valli e delle montagne, promossa dall’associazione Mangia Trekking . Una collaborazione con Enti Parco e Comuni. Sono state fotografate al tramonto, le immagini più significative in una vasta area, compresa tra i Parchi delle Cinque Terre, dell’Appennino tosco emiliano, del Tigullio, di Porto Venere, di Montemarcello Magra Vara e delle Alpi Apuane.

Selezionate da Carlo Carbognani di Parma e Luigi Pulga di Milano, ricevono un premio speciale anche le foto di Giovanni Battiato ( Tramonto dal Monte Sagro – Alpi Apuane), Claudia Sorrentino (Tramonto a San Pietro – Porto Venere ), Roberta Ginocchio ( Tramonto da Cento Croci – Alta Via dei Monti Liguri) e Giuliano Guerri ( Tramonto da Lerici – tra le isole Palmaria e Tino ). I vincitori del concorso di fotografia itinerante ricevono premi inerenti le attività di alpinismo-escursionismo prodotti dall’ azienda lombarda CAMP e dall’azienda veneta AKU. L’associazione Mangia Trekking nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, comunica che rimane in attesa di conoscere le disposizioni relative al Covid -19 per avviare la seconda edizione.

La foto vincitrice del concorso