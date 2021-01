Cronaca: a 17 anni, ubriaco e già denunciato, colpisce un’infermiera al volto

Dal Comando provinciale dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Giovane 17enne residente a Cogoleto veniva denunciato al Tribunale dei Minori di Genova il 5 gennaio 2021 dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova san Martino per lesioni, interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di un pubblico servizio. Il ragazzo trasportato presso il P.S. nosocomio di Genova San Martino per ubriachezza aggrediva con violenza, colpendo con un pugno al volto un’infermiera procurandole una ferita lacero contusa giudicata suturata e guaribile in giorni 10.