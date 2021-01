Zoagli: alcune criticità segnalate da Solari

Dal consigliere comunale Gian Giacomo Solari (Zoagli nel cuore) riceviamo e pubblichiamo

Segnalo che nel cimitero di San Pietro in cima alla scala di accesso il palo della luce è senza porta lampada, di conseguenza spento da diversi mesi e già segnalato verbalmente.

In cima a Via Garibaldi ci sono una ventina di metri bui compreso la scalinata, in quanto il punto luce sull’adiacente Via Aurelia è coperto dai rami delle piante situate nella Villa Vicini, questa segnalazione è stata già fatta verbalmente da diverso tempo.