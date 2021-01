Dall’ufficio stampa di Amt (Azienda Mobilità e Trasporti SpA) riceviamo e pubblichiamo

Si informa che, a seguito della chiusura della strada delle gallerie tra Moneglia e Deiva Marina, fino al 14 gennaio le linee 40, 41, 42, 43 e 48 osserveranno un orario provvisorio. Per il percorso tra Sestri Levante e Moneglia i mezzi devono transitare per la statale Aurelia via strada del Bracco.

Orario provvisorio Moneglia orari