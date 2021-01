Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, su richiesta dei Carabinieri, i Vigili del fuoco di Busalla si sono recati a Ternano, in Valbrevenna, per il recupero di una autovettura uscita fuori strada, capovolta nella scarpata e trattenuta da alcuni alberi. Grazie ad un argano a mano, hanno dapprima rimesso la macchina sulle ruote e, successivamente, l’hanno riportata in strada. Il conducente aveva abbandonato l’auto la sera precedente.