RASSEGNA STAMPA. Lunedì il ritorno in classe

Oggi auguri a Raffaella. La Chiesa cattolica celebra la festa dell’Epifania. Mercati settimanali: nessuno per “zona rossa”. Parole: befana (il nome popolare della festa dell’Epifania; la vecchia bruttissima ma generosa del mondo fantastico dei fanciulli che scendendo dalla cappa del camino porta doni ai bambini). Proverbi: “L’Epifania tutta le feste si porta via”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid e scuola: “Ritorno in classe dall’11, i presidi pronti ai doppi ingressi”; “Studenti pronti al grande rientro”; “Salute al primo posto, ma il tema educativo deve restare al centro”; “Orari dei trasporti da ritarare”. “Il vaccino entra nelle Rsa”. Concessioni balneari: nel Tigullio orientale proroga tecnica di un anno. E resta il ricorso degli operatori al Tar. Lavoro da casa: quasi un Comune su due lo applica.

Lavagna: Radio Club chiede benemerenze per i volontari. Chiavari: Paolo Petralia da lunedì alla guida dell’Asl. Chiavari: fiera di Sant’Antonio rinviata. Chiavari: condannata la maga Aparecida. Chiavari: dopo le feste tornano i cantieri in A-12. Chiavari: Hi-Lex, lavoro assicurato per vent’anni.

Rapallo: formazione digitale e anziani: la pandemia ha bloccato i corsi. Rapallo: fiera di San Sebastiano rinviata.

Camogli: rete nera di Bana, affidamento lavori. Camogli: pestaggio in piazza Colombo, denunciati ristoratore e due giovani. Recco: ristoratori, bilancio ok grazie alle consegne a domicilio. Recco: Partymania si arrende.

Borzonasca: cavalli selvaggi, quasi ultimata la recinzione. Rezzoaglio: disagi nelle vallate, rete elettrica e telefonica in tilt.