Rapallo: Villa Porticciolo, riduzione dell’affitto causa covid

La società “Bliss srl” che, a Rapallo, ha in concessione il piano terra e le pertinenze di Villa Porticciolo, non ha svolto attività per sette mesi durante e a causa della pandemia. Ha così presentato domanda all’Amministrazione comunale di ridurre l’importo dovuto per l’affitto relativo all’anno 2020 per un importo di 23.854 euro. La giunta comunale ha accolto la richiesta. La “Bliss Srl” gestirà il piano terra di Villa Porticciolo durante le stagioni 2021-2023 con una possibile proroga di 12 mesi.