Rapallo: lotteria di Santa Maria, i biglietti vincenti

Estratti, nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo, i biglietti vincenti della lotteria i cui premi consistono in magliette, pantaloncini e palloni firmati dai giocatori della Sampdoria. Il ricavato verrà devoluto dal parroco don Davide Sacco, per sostenere le famiglie in una sempre più lunga difficoltà economica. Uno scopo per cui la parrocchia ha già impegnato 13.000 euro contribuendo al pagamento di affitti, bollette, alimenti, abbigliamento e medicinali. Tutto ciò grazie alla generosità e altruismo di tanti parrocchiani. Un contributo determinante alla lotteria è stato quello dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio (nella prima foto con don Davide Sacco e i bambini che hanno estratto i biglietti); nella seconda immagine i numeri estratti; in basso i premi in palio.