Rapallo: lettera aperta dei 5 Stelle a Carannante

Dal MoVimento 5 Stelle, Gruppo Rapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta ad Andrea Carannante del “Comitato Difendi Rapallo”

Egr. Sig. Carannante,

con l’articolo pubblicato sul Levante News il 24/12/20 e con la mail spedita nella stessa data, Lei richiedeva ai Consiglieri di opposizione di Rapallo di acquisire tutti gli atti pubblicati e depositati presso il Comune di Rapallo dopo l’ultimo Consiglio Comunale del 22 dicembre u.s. per consentire a Lei ed al suo Comitato di porre in atto tutte le iniziative possibili a tutela dei Cittadini e degli Ospiti di Rapallo.

Gli atti che richiede di acquisire sono in parte pubblicati sui siti istituzionali, in particolare al seguente link:http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraViaVasPubb/IndicatoreRsa.aspx?page=1&Tipo=VIA&Progetto=6092 .

Inoltre, quelli mancanti, possono essere richiesti da qualsiasi Cittadino con la presentazione di una domanda di accesso civico all’Amministrazione Comunale e/o alla Regione Liguria, che ha indetto la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto, e che per legge devono fornirli entro 30 giorni.

La tempestiva rimessa in esercizio del Porto Carlo Riva è, ed è stata, una nostra priorità. Da sempre sulla questione abbiamo richiesto con forza in Consiglio Comunale il coinvolgimento massimo dei Cittadini. Per questa ragione abbiamo pensato che Lei ed i membri del Comitato voleste avere, oltre agli atti in nostro possesso, anche un confronto per valutare la possibilità di unire le forze su eventuali future iniziative a tutela dei lavoratori del Porto e della Città.

Le abbiamo così manifestato, con mail del 4/1/2021 la nostra disponibilità ad incontrarla, assieme ai rappresentanti del “Comitato Difendi Rapallo”, anche per conoscerne i componenti e le intenzioni.

Apprendiamo invece con stupore dalla Sua mail di risposta che non ritiene vi siano motivi per organizzare un incontro. Questo sembra confermare l’assoluta mancanza di un leale spirito collaborativo a servizio della Città.