Rapallo: la replica di Carannante ai 5 Stelle

Rispondo molto velocemente alla “lettera aperta” del movimento cinque stelle Rapallo Zoagli, in quanto non sono interessato a dispute personali o egemonie di partito. Ho chiesto personalmente a nome di un comitato cittadino alcuni documenti riguardanti il porto di Rapallo, li ho chiesti dapprima alle opposizioni senza avere riscontri e successivamente alla maggioranza. L’opposizione, passato molto tempo mi risponde con un comunicato scomposto pieno di attacchi personali e oggi con una lettera aperta, aperta a chi è a che cosa? Ad oggi non abbiamo avuto da voi alcuna documentazione. Ricordiamo che il comitato cittadino non ha intenzione legarsi a nessun partito politico ma resta aperto a tutti, compreso iscritti e simpatizzanti del movimento cinque stelle.