Monterosso: viticoltori, Luigi Grillo chiede aiuti economici

di Guido Ghersi

Prima l’ex-senatore Luigi Grillo, produttore vinicolo nonché presidente della “Società Agraria Buranco” di Monterosso, poi il consigliere regionale del Pd, lo spezzino Davide Natale, hanno chiesto alla Regione Liguria-Assessorato all’Agricoltura,agevolazioni burocratiche ed aiuti economici per i viticoltori delle Cinque Terre, soprattutto per i “vigneti eroici”.

Inoltre il consigliere Natale, il 23 dicembre scorso, ha presentato in consiglio, un ordine del giorno in tal senso, approvato all’unanimità da tutti i consiglieri in cui viene scritto che: “il settore vitivinicolo, per la Liguria, ha uno storico valore e rappresenta una forma di salvaguardia del territorio ed, ovviamente, riveste un ruolo fondamentale nell’economia”