Lettere/ “La croce sul piazzale di San Rocco”

Da Giovanni Carloni riceviamo e pubblichiamo

Sono passato ieri per fare attività motoria da Ruta a San Rocco e oltre ad aver notato l’inciviltà di molte persone, data la notevole quantità di plastica e cartacce che si possono ammirare nelle fasce e tra gli alberi lungo, sono rimasto colpito dalla insensibilità di chi ha appeso questo cartello sulla croce che avvisa della vicinanza alla chiesa. In ogni piazzale di una chiesa c’è infatti una croce che avvisa che quello è un posto sacro. Immagino che se al posto di una croce in quel punto ci fosse stata una mezzaluna, chi ha messo il cartello lo avrebbe invece appeso ben distante….