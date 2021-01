Le ricette di Renzo Bagnasco: lasagne al pesto e salsa di noci

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricette

Lasagne al pesto per chi volesse farsele in casa

Ingredienti: 600 gr di farina, 3 tuorli d’uovo, olio evo, acqua e sale. Per il pesto vedi ricetta già descritta

Esecuzione: impastare la farina con le uova e poca acqua, ottenuto un impasto compatto, morbido ed elastico (il segreto sta in una accurata lavorazione) stenderlo in sfoglia e ritagliarne quadrati da 10 cm di lato. Farle cuocere in abbondante acqua salata aggiungendovi un cucchiaio di olio prima di “buttarle” così che non si attacchino l’un l’altra e immergendovele una ad una .Scolare e condire con il pesto avendo cura che la salsa copra ogni lasagna.

Le lasagne sono d’obbligo nella nostra tradizione per festeggiare soprattutto l’Epifania, comunque condite purché lasagne. A Genova sono note come “mandilli de sæa” “fazzoletti di seta” tanta era la capacità di farle sottili. Quando le assaggiò lo Zar di tutte le Russie volle a Leningrado i nostri pastai per insegnare ai suoi come farle.

Salsa di noci

Ingredienti: 250 gr di soli gherigli di noci, tolta l pellicina dopo averli scottati in acqua bollente, 2 spicchi di aglio, 25 gr di “prescinsêua“ (cagliata), 50 gr di pinoli, 3 cucchiai d’olio evo, mollica di 2 panini, sale e, se piace, maggiorana.

Esecuzione: frullare i gherigli con la mollica inzuppata nell’acqua da poi ben strizzare, l’aglio, i pinoli, qualche fogliolina di maggiorana e il sale; versare poi il tutto in una terrina stemperandovi la cagliata scartandone il siero e l’olio. Mescolare sino ad ottenere una crema omogenea.

Si vuole che questa salsa sia nata a Sant’Andrea di Noceto, frazione sopra Rapallo il cui nome lo lega al bosco di noci che, un tempo, lo caratterizzava. Non è esclusa una qualche influenza mediorientale, retaggio delle Crociate. Oggi è salvaguardata e iscritta nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.