Chiavari: “il bandolo social”, venerdì con Alessandro Bocconcelli

Da Marco Branchetti, associazione di cultura politica ‘il bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

Questo venerdì il bandolo social vi propone:

Alessandro Bocconcelli

Specialista della ricerca alla Woods Hole Massachusetts*

Fisica e ingegneria oceaniche applicate

BS Massachusetts Institute of Technology, 1986, Ocean Engineering MS Massachusetts Institute of Technology, 1991, Ocean Engineering

Comportamento dei mammiferi marini: etichettatura e impatto del rumore; tecnologia e ingegneria della pesca; maricoltura; dinamica delle schiere ormeggiate e trainate; pacchetti di sensori subacquei; sistemi di ormeggio di superficie e sotterranei; telemetria dei dati da ormeggi oceanografici; cavi e terminazioni elettromeccanici; operazioni marine con navi da ricerca.

Ente no profit indipendente fondato nel 1930*

Finanziamento: Sovvenzioni e contratti governativi, donazioni a fondazioni e privati, contratti di settore.Budget operativo annuale di 215 milioni di dollari

Aree di ricerca: una vasta gamma di argomenti relativi alle scienze oceaniche e della terra e alla politica marina; compreso il lavoro interdisciplinare relativo all’oceano costiero, alla vita oceanica, all’esplorazione dell’oceano e ai cambiamenti climatici

Persone: circa 950 dipendenti, inclusi più di 500 scienziati, ingegneri, equipaggio della nave e tecnici

La Woods Hole Oceanographic Institution si dedica al progresso della conoscenza dell’oceano e della sua connessione con il sistema Terra attraverso un impegno costante per l’eccellenza nella scienza, nell’ingegneria e nell’istruzione e all’applicazione di questa conoscenza

L’oceano è una caratteristica distintiva del nostro pianeta e cruciale per la vita sulla Terra, eppure rimane una delle ultime frontiere inesplorate del pianeta. Per questo motivo, gli scienziati e gli ingegneri dell’OMS si impegnano a comprendere tutti gli aspetti dell’oceano e le sue complesse connessioni con l’atmosfera terrestre, la terra, il ghiaccio, il fondo marino e la vita, inclusa l’umanità. Ciò è essenziale non solo per far progredire la conoscenza del nostro pianeta, ma anche per garantire il benessere a lungo termine della società e per aiutare a guidare la gestione umana dell’ambiente.

I ricercatori dell’OMS si dedicano anche alla formazione delle generazioni future di leader delle scienze oceaniche, a fornire informazioni imparziali che informano la politica pubblica e il processo decisionale e ad espandere la consapevolezza del pubblico sull’importanza dell’oceano globale e delle sue risorse.

Buona visione.