Grande giornata di calcio al comunale di Chiavari con la Supercoppa femminile. L’incontro tra Juve -Roma, con le bianconere in vantaggio per una rete a zero, è stata momentaneamente interrotta per una improvvisa grandinata. Alle 18 si disputerà l’incontro tra Milan e Fiorentina.

(Foto di Adriano Migliaro)