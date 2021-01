Chiavari: assegnati i Premi di interpretazione musicale

Dal professor Mauro Luca Bellinzona riceviamo e pubblichiamo

In qualità di Direttore Artistico informo che con la Cerimonia di Premiazione dei concorrenti vincitori si chiude ufficialmente la IIª edizione del “Pim 2020 – Premio di Interpretazione Musicale Città di Chiavari”.

Rispetto alla prima edizione del 2018, quella appena conclusasi ha visto quasi triplicare il numero di concorrenti ammessi alla Competizione, ed il carattere “internazionale” ha concesso maggiore risonanza all’evento ed efficace promozione del nome della nostra città.

Le forti limitazioni poste dall’emergenza Covid-19 hanno reso necessario trasformare la realizzazione della Competizione attraverso le modalità in streaming e l’uso dei social network ha consentito un grande seguito da parte del pubblico: oltre 1.600 sono state le persone che hanno seguito la competizione sul canale Youtube “Accademia Musicale Giuseppe Verdi” ed oltre 30.000 sono state le persone raggiunte con la pagina Facebook, coi dati ancora in crescita, nonostante la Competizione sia terminata.

In particolare il canale Youtube è stato lo strumento che ha consentito la visione e l’ascolto dei concorrenti, dando trasparenza e consentendo il confronto e la crescita culturale degli stessi. Il Canale resterà attivo per consentire una visibilità anche a chi in futuro volesse visitarlo; a questo scopo, sono stati caricati anche i filmati disponibili dell’Edizione 2018.

Per coloro che volessero visionare i video della Competizione sarà sufficiente digitare “Accademia Musicale Giuseppe Verdi” nella barra di navigazione di YouTube. E’ anche da sottolineare l’onore che l’evento ha avuto nel ricevere la composizione “Mirages” del Maestro Giuseppe Garbarino, direttore d’orchestra e compositore conosciuto a livello internazionale, stampata appositamente per la Competizione da “Eufonia Edizioni”, Casa Editrice nota nel settore musicale; questa composizione ha visto l’assegnazione di un premio speciale in denaro, dedicato naturalmente al nome del compositore. Il “Pim 2020 – Premio di Interpretazione Musicale Città di Chiavari” è stato realizzato col Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari.

Esiti della Competizione

1° Premio euro 2.500 Non assegnato

2° Premio euro 1.500 Assegnato a pari merito:

Ciangaglini Nevio O, Italia

Kleszcz RafalA, Polonia

Premio “Giuseppe Garbarino” euro 500,00 Nishimura Akiho, Giappone

Giuria:

Maestro Fabrizio Meloni, Teatro alla Scala di Milano

Maestro Riccardo Crocilla, Teatro del Maggio Fiorentino

Maestro Mauro Luca Bellinzona, Direttore Artistico

Concludo informando che sono già iniziati i lavori di programmazione della III Edizione del Premio, con la consapevolezza che questo evento possa divenire un importante riferimento per i giovani musicisti vocati alla professione artistica.