Camogli: tour musicale attraverso quattro organi

Dal Gruppo promozione Musicale “Golfo Paradiso” riceviamo e pubblichiamo

Carissimi amici, desideriamo farvi i nostri migliori auguri di buon anno e di buona Epifania! Durante le feste ci siamo dati molto da fare e abbiamo messo online tantissimi contenuti fatti apposta per voi: per chi si fosse perso qualcosa, ecco un riassunto delle nostre iniziative!

Cominciamo, in realtà, con una novità, fresca fresca di “caricamento” sul nostro canale: si tratta di un’idea di Fabrizio Fancello, nostro consigliere e membro della commissione artistica oltre che concertista, docente di organo e…camogliese! Conscio del patrimonio strumentale del nostro territorio, Fabrizio ha fatto visita a quattro diversi organi situati in altrettante chiese del nostro Comune: il Santuario del Boschetto, la Basilica di S. Maria Assunta, la chiesa di San Rocco e quella di S. Michele Arcangelo a Ruta. Potete trovare questo interessantissimo tour al link https://youtu.be/JSE_zok-0EQ

Un’altra importante iniziativa è stata la diretta streaming del concerto degli auguri, avvenuta il 29 dicembre alle ore 18: Dario Bonuccelli e Valentina Messa, dallo showroom di Pianosolo a Genova, hanno eseguito un concerto per due pianoforti con musiche di Beethoven, Brahms, Liszt, Dvorak e J. Strauss figlio. Il concerto è stato organizzato anche grazie alla collaborazione di diverse associazioni musicali (genovesi e non), di alcuni privati genovesi e soprattutto dei tre Comuni con i quali collaboriamo durante l’anno per i nostri festival, ovvero Camogli, Recco e Pieve Ligure. Potete trovare due video (uno della diretta vera e propria e l’altro della Sinfonia Dante di Liszt) su questo canale:

https://www.youtube.com/channel/UCPVSx6zDpSyGr-lCibeeuVA

Durante tutto il mese di Dicembre, invece, vi abbiamo tenuto compagnia con il nostro calendario musicale dell’Avvento, al quale hanno partecipato diversi docenti dei corsi di musica, vari allievi di tutte le età e diversi artisti che, negli ultimi anni, hanno suonato per noi nei nostri festival: tutti hanno accolto con grande entusiasmo la proposta di preparare contenuti musicali apposta per questa occasione. Troverete tutti i mini-video nel nostro canale principale, al link https://www.youtube.com/channel/UCDvJR4jbBvH-PbJf_Mx-qHA

Queste erano tutte le informazioni relative ai nostri eventi delle feste. Speriamo di poter fare in questo 2021 tutte le cose che sono “rimaste indietro” a causa della pandemia: il festival Recco in musica, la rassegna Pieve classica e naturalmente i concerti del festival di Camogli. Per questo, contiamo di potervi annoverare tra i nostri Soci anche per questo 2021. Il rinnovo dell’associazione può essere fatta con bollettino postale o bonifico bancario: le istruzioni a questo LINK, valide anche per chi non avesse avuto modo di associarsi per il 2020.

Ancora tanti auguri e a presto!

Per ulteriori informazioni: gpmusica.info, gpmusica@libero.it, 0185770703, 3395839136 (Whatsapp)